Asesinan a taxista en la capital hondureña

Tegucigalpa – Un conductor de taxi fue asesinado la tarde de este martes en la capital hondureña.

El conductor de la unidad 6606 fue asesinado frente a la colonia Canaán en la calle que conduce al parque Nacional El Picacho. La víctima fue reconocida como Samuel Díaz (47), residente en la colonia Centroamérica Oeste.

Se desconoce el móvil de los hechos, pero se investiga si se trata de un caso de extorsión.

Los transportistas en Honduras son uno de los principales blancos de la extorsión, un flagelo creciente en el territorio nacional.

La extorsión consiste en obligar con violencia o intimidación a otra persona a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.

En ese sentido, grupos delictivos exigen a los transportistas cobros a cambio de seguridad y dejarlos operar en las rutas ya establecidas. RO