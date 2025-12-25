Asesinan a seis personas entre ellas dos mujeres en diferentes sectores del país en Nochebuena

Tegucigalpa– Los hechos violentos no pararon en Nochebuena donde al menos seis personas perdieron la vida en hechos registrados en la capital hondureña, Valle y Comayagua.

Un hombre fue asesinado de forma violenta tras ser atacado con múltiples disparos en la colonia Nueva Esperanza de Comayagüela.

Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y trasladado a la morgue capitalina.

Mientras que, en Nacaome, Valle fue asesinada una pareja asesinada el hecho se registró en la comunidad de El Chiflón, municipio de Nacaome, Valle.

Una de las víctimas fue identificada como Guadalupe García y su pareja que se encuentra en carácter de desconocido.

En el hecho violento también resultó otra persona herida quien fue trasladada a un centro asistencial

Según se informó las tres personas recibieron el ataque criminal sobre la carretera que conduce al municipio de Coray, cuando sujetos armados abrieron fuego contra un vehículo tipo paila en el que se transportaban las víctimas.

Los cuerpos de la pareja ingresaron este jueves por la madrugada a la morgue capitalina.

En Lejamaní, Comayagua otra pareja fue asesinada de manera violenta en el parque central de la comunidad.

Las víctimas fueron identificadas como Alison Mejía y Jimmy Reyes, ambos originarios de la localidad.

Hasta el momento se desconocen los responsables del crimen y los motivos que llevaron al ataque.

Agentes policiales se trasladaron al lugar para resguardar la escena y esperar la llegada de equipos forenses para el levantamiento de los cuerpos.

Asimismo, un hombre fue asesinado de manera violenta en el sector de Las Botijas, en el departamento de Comayagua.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada, su cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina. IR