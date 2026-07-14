Asesinan a regidor de San Ignacio, Francisco Morazán

Tegucigalpa – El regidor del municipio de San Ignacio en Francisco Morazán, Fredy Domingo Herrera Licona fue asesinado este martes en el centro de ese municipio por sujetos desconocidos.

La víctima quedó tirada sobre una acera, en un baño de sangre que conmueve a los locales, ya que la zona es tranquila y pacífica.

Hasta el momento se desconoce quiénes son los responsables de este asesinato.

Agentes policiales se apersonaron a la zona para acordonar la escena e iniciar con las primeras pesquisas del hecho violento.

Personal de Medicina Forense se trasladó al sector para realizar el debido levantamiento del cadáver y trasladarlo a la morgue capitalina. IR