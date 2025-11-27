Asesinan a pedradas a médico en la capital hondureña

Tegucigalpa– El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en una zona utilizada como botadero de basura en el sector La Planada, aldea Lomas del Diamante, al sur de Tegucigalpa.

Durante la inspección se encontró documentación a nombre de Miguel Ángel Salgado Cabezas (31), identificado como médico de profesión, que laboraba en el Hospital Escuela y sacaba una especialización como internista.

La víctima era hijo de los reconocidos doctores: Rebeca Irene Cabezas y Jorge Fernando Salgado Bonilla, ambos laboran en el Instituto de Seguridad Social (IHSS). Se conoció además que era sobrino del actual ministro de Planificación, Ricardo Salgado.

Personas que transitaban por la vía alterna que conecta la zona de La Cañada con el sector de Santa Rosa observó parte del cuerpo entre los desechos y alertaron de inmediato a las autoridades a través del 911.

Agentes policiales llegaron al sitio y confirmaron que se trataba de un homicidio.

El fallecido presentaba evidentes signos de violencia y se encontraba tendido boca abajo. El cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina.

Esta mañana se reportó el hallazgo del vehículo del galeno fue encontrado a inmediaciones de la morgue.

Las investigaciones han iniciado por parte de las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones. IR