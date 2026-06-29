Asesinan a pareja sector de El Cablote, Lajas, Comayagua

Tegucigalpa – Una pareja fue asesinada este domingo en el sector de El Cablote, Lajas, Comayagua, zona central de Honduras.

La pareja se trasladaba desde la comunidad de El Cablote cuando en un cruce solitario fueron interceptados por desconocidos quienes le quitaron la vida con arma de fuego.

Las víctimas fueron identificadas como Danilo Flores y Aracely Ramírez.

Los cuerpos quedaron en una calle solitaria hasta donde llegaron las autoridades para hacer el levantamiento cadavérico.

De acuerdo a un reporte preliminar los cuerpos fueron encontrados por un sobrino de la pareja quien viajaba en una motocicleta.

Las autoridades todavía no se pronuncian sobre este hecho que enluta a una familia hondureña.

Honduras transita un aumento de la violencia en las principales ciudades del país, mientras los reportes oficiales refutan que las cifras se mantienen por debajo de estadísticas de años anteriores. (RO)