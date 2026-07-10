Asesinan a pareja en San Antonio, Cortés y hallan a hombre sin vida dentro de vehículo en Yoro

Tegucigalpa – Una pareja fue asesinada a disparos dentro de una propiedad privada en el municipio de San Antonio de Cortés, departamento de Cortés, norte de Honduras.

Preliminarmente las víctimas fueron identificadas como Kenia y Josué.

Las víctimas se encontraban en el interior de una finca donde aparentemente realizaban labores de cuidado del inmueble cuando fueron sorprendidas por desconocidos, según reportes de prensa.

El hecho sucedió cerca de la comunidad conocida como Nueva Granda, una zona montañosa y fronteriza con el departamento de Santa Bárbara.

La lejanía del lugar dificultó la llegada de las autoridades, pero se conoció de la presencia policial y de personal de Medicina Forense en el lugar.

En tanto, en Agua Blanca Sur en Yoro se informó el hallazgo sin vida de un hombre dentro de un vehículo color negro. Policías acordonaron la escena a la espera de la llegada de un equipo de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico. (RO)