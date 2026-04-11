Asesinan a padre e hijo en una bodega en Lempira

Tegucigalpa – En las últimas horas, padre e hijo fueron asesinados en el interior de una bodega en la aldea Carrizal en el municipio de San Sebastián en el departamento de Lempira, occidente de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Pedro José Lara y Pedro José Lara Tábora padre e hijo respectivamente.

Ambos fueron encontrados sin vida por agentes policiales dentro de la bodega con heridas de arma de fuego.

Los policías acordonaron la escena del crimen para el levantamiento de los cuerpos e iniciar las primeras requisas.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG