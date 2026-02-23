Asesinan a mujer en Trujillo, Colón

Tegucigalpa- Una mujer fue asesinada en las últimas horas en la ciudad de Trujillo en el departamento de Colón.

La víctima fue identificada como Nury Cerna.

Datos preliminares indican que el esposo de la víctima le habría quitado la vida tras dispararle con un arma de fuego tras una fuerte discusión por celos del primero.

Tras cometer el hecho violento el hombre se dio a la fuga.

Las muertes violentas de mujeres no cesan en este país centroamericano, donde en el presente año ya suman 33 crímenes contra mujeres, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). IR