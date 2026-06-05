Asesinan a mujer en Los Potreros, Olancho

Tegucigalpa – Una mujer sexagenaria fue asesinada este jueves en aldea Los Potreros, Yocón, Olancho.

La fémina fue identificada como Fausta Argentina Puerto Reyes de 67 años de edad.

De acuerdo a reportes de prensa desconocidos llegaron hasta su casa de habitación donde le quitaron la vida con arma de fuego.

La fémina era dueña de una pulpería, lugar hasta donde llegaron los desconocidos quienes sin mediar palabra dispararon contra su humanidad.

Cabe señalar que hace varios meses un yerno de la sexagenaria fue asesinado en el municipio de Salamá, Olancho.

Honduras suma 113 asesinatos de mujeres este 2026, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH). (RO)