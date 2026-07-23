Asesinan a mujer en Colón

Tegucigalpa – Una fémina fue asesinada en una acera del barrio El Centro de Tocoa, en el departamento de Colón, Caribe de Honduras.

La víctima fue identificada con el nombre de Tania Maribel López.

Según se informó la fémina iba caminando chateando en su celular al momento que fue interceptada por las personas que le quitaron la vida con un certero balazo.

El cuerpo de la mujer quedó tendido en una acera del sector.

Familiares se apersonaron a la escena del crimen y señalaron que desconocían si la fémina tenía enemigos.

Agentes policiales se apersonaron a la zona para iniciar con las primeras pesquisas del hecho violento.

En lo que va del presente año, 156 mujeres han sido asesinadas en el territorio nacional. IR