Asesinan a miembro de la PMOP en un operativo en una colonia capitalina

Tegucigalpa – Un miembro de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) falleció en las últimas horas en un operativo en la colonia Pedregal en el municipio del Distrito Central, capital hondureña.

El fallecido fue identificado como Adalberto Mejía Moreno (31).

El ahora occiso estaba participando en un operativo encubierto de la PMOP en la colonia Pedregal, cuando fueron atacados por malhechores que iniciaron un intercambio de disparos.

Mejía Moreno andaba vestido de civil cuando fue atacado a disparos por miembros de un grupo delictivo que opera en la zona.

El agente perdió la vida por la gravedad de las heridas, y está siendo velado en la capilla de la Policía Militar. AG