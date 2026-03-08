Asesinan a maestro de la etnia Pech en Olancho

Tegucigalpa – La noche del sábado se registró el asesinato de un maestro de la etnia Pech en el municipio de Dulce Nombre de Culmí en el departamento de Olancho, zona oriental de Honduras.

De acuerdo a un reporte preliminar varios desconocidos llegaron hasta el sector de Vallecito donde permanecía el maestro Faustino Duarte y sin mediar palabras dispararon contra su humanidad.

La Policía Nacional reportó una persona detenida por este hecho, pero no ha brindado más detalles al respecto.

Faustino Duarte era un maestro de un jardín de niños en la aldea Vallecito, municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho.

Cabe mencionar que esta aldea está habitada principalmente por personas de la etnia Pech.

Los Pech son una de las etnias indígenas más antiguas de Honduras, asentados principalmente en los departamentos de Olancho, Colón y Gracias a Dios. (RO)