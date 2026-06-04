Asesinan a maestra jubilada en El Rosario, Comayagua

Tegucigalpa – Una maestra jubilada fue asesinada hoy en El Zapote, El Rosario, Comayagua, zona central del país.

De acuerdo a reportes de prensa se trata de la maestra jubilada Mercedes Turcios Orellana a quien se le quitó la vida con arma de fuego.

El cuerpo de la fémina quedó tirado en una calle de la comunidad en mención hasta donde llegaron autoridades y acordonaron la escena del crimen.

La maestra jubilada era conocida cariñosamente como “la profe Chere” en el sector, se conoció.

La noticia ha causado profundo pesar entre familiares, amigos, exalumnos y vecinos de la comunidad.

Honduras suma 112 asesinatos de mujeres este 2026, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH). (RO)