Asesinan a machetazos a una mujer en Gracias, Lempira

Tegucigalpa – Una mujer fue asesinada este domingo en la aldea Cedros Mejicapa en el municipio de Gracias en el departamento de Lempira, occidente de Honduras.

La víctima fue identificada como Martha Herrera Benítez (21).

Se informó que la víctima se encontraba en su vivienda y que fue atacada con un machete por un desconocido.

Familiares de la víctima afirman a medios locales que el motivo del crimen sería una represalia contra la pareja de la mujer, relatando que tuvo una riña con otras personas el día anterior.

Más de 150 mujeres han sido asesinadas en el presente año en el país, estiman organizaciones feministas. AG