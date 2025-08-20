Asesinan a joven en el bulevar Fuerzas Armadas, a la altura de Tiloarque

Tegucigalpa- Un hombre de aproximadamente 27 años fue asesinado la madrugada de este miércoles en el bulevar Fuerzas Armadas, a la altura de Tiloarque, en las inmediaciones de la terminal de buses Tiloarque–Centro–Sosa.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue atacada a balazos en plena vía pública. Agentes de la Policía Nacional se hicieron presentes en la escena y encontraron varios casquillos de arma de fuego esparcidos en el lugar.

Hasta el momento se desconoce la identidad del joven y las circunstancias que rodearon el crimen. Autoridades policiales informaron que se está a la espera del personal de Medicina Forense para realizar el respectivo levantamiento cadavérico y continuar con las investigaciones.

Vecinos de la zona expresaron temor ante el violento hecho, mientras las fuerzas de seguridad realizan operativos en las cercanías para tratar de dar con los responsables.LB