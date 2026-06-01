Asesinan a joven de 28 años en comunidad de Gracias, Lempira

Gracias- Un hombre fue asesinado a balazos en la comunidad de El Zapote, municipio de Gracias, departamento de Lempira, informaron autoridades policiales.

La víctima fue identificada como Marlon José Espinoza, de 28 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en una vía pública de la comunidad durante las primeras horas de la mañana.

Según versiones de vecinos, durante la madrugada se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en la zona; sin embargo, fue hasta el amanecer cuando personas que se dirigían a sus labores encontraron al joven sin vida y alertaron a las autoridades.

Al lugar llegaron agentes policiales para resguardar la escena del crimen e iniciar las investigaciones correspondientes, mientras familiares y vecinos lamentaban la muerte del joven.

Hasta el momento, los agentes no han informado sobre posibles responsables ni motivación del hecho. AD