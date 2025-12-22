Asesinan a hombre tras sacarlo de la habitación de un hotel en Catacamas

Tegucigalpa – En el interior de un hotel le quitan la vida a un hombre en Catacamas, Olancho.

Según reportes, sujetos desconocidos llegaron al establecimiento y sacaron a la víctima de su habitación y le dispararon en reiteradas ocasiones.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Agentes policiales se apersonaron a la zona para acordonar la escena y revisar los videos del establecimiento para dar con el paradero de los criminales.

Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver que será trasladado a la capital hondureña. IR