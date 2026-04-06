Lunes violento con masacres, feminicidios y crímenes horrorosos 

Tegucigalpa – La violencia no da tregua en Honduras. En las últimas horas se reportan masacres, feminicidios y homicidios en distintas zonas del país.

– Una masacre se registró en Danlí que cobró la vida de tres hombres.

Dos hermanos fueron asesinados a balazos este lunes en la aldea Amaranguiles en el municipio de Concordia en el departamento de Olancho, oriente de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Jorge Isaías (18) e Isaí Emmanuel Flores Alvarado (25).

Se informó que los hermanos fueron interceptados por sujetos desconocidos armados que los emboscaron y los atacaron a disparos.

Seguidamente, familiares de los hermanos recogieron los cuerpos para llevarlos a su comunidad para realizar el velorio, y posteriormente, enterrarlos.

En otro hecho, se reportó el hallazgo de una mujer decapitada en un cementerio en el municipio de Sulaco en el departamento de Yoro.

El cuerpo de la mujer fue arrojada desnuda en el cementerio de Las Cañas

Por otro lado, un hombre fue asesinado por recibir golpes con una piedra en el municipio de Cucuyagua en el departamento de Copán.

El fallecido fue identificado como Edwin Guillén López (26).

Más temprano, tres hombres fueron asesinados en el interior de una vivienda en el sector Las Selvas en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, oriente de Honduras.

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Este lunes también se informó sobre el hallazgo sin vida de una joven mujer en el interior de su vivienda en el barrio El Porvenir en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho, oriente de Honduras.

Entre seis y siete homicidios diarios se contabilizan en Honduras, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la UNAH. AG