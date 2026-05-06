Asesinan a guardia de seguridad en Cortés

Cortés– Un guardia de seguridad fue encontrado sin vida en una zona boscosa del sector El Plan, en el municipio de San Manuel, departamento de Cortés, tras un hecho violento registrado en las últimas horas.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima presentaba múltiples heridas causadas por arma de fuego. Su cuerpo fue localizado a un costado de una vía poco transitada, donde también se encontraron sus pertenencias.

Equipos de la Policía Nacional de Honduras se desplazaron al lugar para acordonar la escena y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

El hecho ha generado preocupación entre pobladores de la zona, al tratarse de un área poco habitada donde se registró este violento suceso.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido confirmada por las autoridades, quienes mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil del crimen. AD