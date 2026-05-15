Asesinan a dos mujeres una en la capital y otra en Lempira

Tegucigalpa– Una mujer fue asesinada a disparos la noche de este jueves en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa, capital de Honduras y otra en Santa Cruz, Lempira.

El violento hecho ocurrió en una de las calles del sector, donde vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego antes de encontrar a la víctima tendida sobre la acera.

De acuerdo con información preliminar, la mujer recibió múltiples impactos de bala que le provocaron la muerte de manera inmediata. Su cuerpo quedó a un costado de la acera mientras residentes de la zona alertaban a las autoridades policiales y equipos de emergencia sobre lo ocurrido.

Agentes policiales llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y el móvil del crimen, mientras agentes de Medicina Forense se trasladan a la zona para realizar el levantamiento cadavérico.

El otro hecho violento se registró en Santa Cruz en el departamento de Lempira.

La víctima fue identificada como Angela Gonzales.

Más de un centenar de mujeres han sido asesinadas en Honduras en lo que va del presente año. IR