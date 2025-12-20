Asesinan a dos mujeres en Las Lajas, Comayagua

Tegucigalpa – En plena vía pública fueron encontrados los cuerpos de dos mujeres en el barrio Las Brisas del municipio de Las Lajas, Comayagua.

Hasta el momento una de las féminas fue identificada como Yeimy Amaya, mientras que la otra está en carácter de desconocida.

Datos preliminares indican que ambas mujeres fueron encontradas sin vida con varios disparos en sus cuerpos.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes cometieron el hecho violento.

En los últimos dos días se reportan la muerte de siete mujeres en diferentes sectores del país.

Los asesinatos contra féminas no cesan en Honduras, el luto y dolor se apodera de sus familiares.

En el presente año, se reportan 246 muertes violentas de mujeres en el territorio hondureño, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). IR