Asesinan a dos hombres mientras se dirigían a trabajar en Danlí, El Paraíso

Tegucigalpa– Dos hombres fueron asesinados la mañana de este domingo 4 de enero en la colonia José Antonio Urrutia del municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.

Los ahora occisos han sido identificados como Carlos Rivas y Jefry Montalván.

Los cuerpos de las víctimas quedaron en una calle de la citada colonia.

Autoridades llegaron hasta el lugar para asegurar la zona e iniciar con los primeros indicios del doble crimen.

Mientras que personal de Medicina Forense se trasladó a la zona para realizar el debido reconocimiento y levantamiento del cadáver. IR