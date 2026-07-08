Asesinan a dos hombres en Santa Bárbara

Tegucigalpa – La mañana de este miércoles se informó sobre el asesinato de dos hombres en Atima, Santa Bárbara, noroccidente de Honduras.

Se detalló que los ahora occisos iban a bordo de una camioneta cuando fueron asesinados a disparos por sujetos desconocidos.

Una de las víctimas fue identificado como Roger Antonio Villalta, era ingeniero originario de La Iguala en Lempira; el otro permanece como desconocido. Ambos fueron bajados del automotor para ejecuarlos.

Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos en una calle de tierra de la zona. Se conoció que eran residentes de La Iguala, Lempira.

Un cuerpo de medicina forense se desplazó a la escena para hacer los levantamientos de los cuerpos para la respectiva autopsia médico legal.

Al menos seis homicidios se registran en Honduras, de acuerdo a datos oficiales del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS