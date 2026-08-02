Asesinan a dos hombres en interior de una vivienda en Catacamas

Catacamas – Dos hombres fueron asesinados a balazos este sábado en el barrio La Trinidad en el municipio de Catacamas en el departamento de Olancho, oriente de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas.

Se informó que las víctimas se encontraban en el patio de la vivienda cuando fueron acribillados.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen para empezar las pesquisas mientras se realiza el levantamiento de los cuerpos.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG