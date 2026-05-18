Asesinan a dos hombres en Catacamas

Tegucigalpa – Dos hombres fueron asesinados a disparos esta tarde en la comunidad El Aguacate en Catacamas, departamento de Olancho.

Las víctimas fueron reconocidas como: Franklin Ordóñez (38) y Jonathan Munguía, quienes recibieron varios impactos de armas de fuego.

Los ahora occisos se conducían en una cuatrimoto que llevaba un remolque, cuando fueron interceptados por desconocidos que los acribillaron.

Elementos de la Policía llegaron para acordonar la escena a la espera de médicos forenses para hacer el levantamiento de los cuerpos.

Los registros del Observatorio de la Violencia de la UNAH, dan cuenta de seis homicidios diarios en Honduras. JS