Asesinan a dos hermanos adultos mayores en Lempira

Tegucigalpa – Dos personas de la tercera edad fueron ultimado a balazos durante las últimas horas en el municipio de Santa Cruz en el departamento de Lempira, occidente del país.

Las víctimas fueron identificadas como Cruz González (75) y Domingo González (80), supuestamente de parentesco hermanos.

Se informó que el crimen sucedió en horas de la noche del sábado, los autores materiales ingresaron a la vivienda de las personas de la tercera edad para quitarles la vida.

Los ahora occisos se encontraban durmiendo al momento que ingresaron los malhechores.

Un promedio de siete personas muere diariamente en suceso violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG