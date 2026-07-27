Asesinan a docente en Olancho

Tegucigalpa – Un docente identificado como Óscar Armando Amador fue asesinado este domingo en la comunidad de San Francisco, municipio de Guayape, Olancho, según reportes de prensa.

El docente se desempeñaba profesionalmente en la escuela José Cecilio del Valle de dicha localidad, se conoció.

El sangriento hecho ha consternado a la comunidad educativa y a los pobladores de la zona, quienes lamentaron la trágica pérdida del profesional de la educación.

La grave situación de violencia que enfrentan personas ligadas al gremio magisterial en Honduras que, entre el 2016 y el 2025, presentaron 553 quejas ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), los orilla a estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado interno.

En algunos casos los docentes son atacados por su labor como consejeros de alumnos en riesgo de reclutamiento forzado o por impartir clases en zonas de alta vulnerabilidad e incluso por reprobar a estudiantes cuyos padres simpatizan con estructuras criminales.

Los docentes están presenciando muchas situaciones de violencia que los hace tener que salir huyendo de su comunidad, incluso abandonar los centros educativos para proteger su vida, según el ente defensor de derechos humanos. (RO)