Asesinan a disparos a una joven en una cantina en Patuca

Tegucigalpa – Una joven mujer fue asesinada en las últimas horas en una cantina en el sector de Palestina en el municipio de Patuca, departamento de Olancho, oriente de Honduras.

La fallecida fue identificada como Anny Michelle Varela Vallecillo (20).

El crimen sucedió en el establecimiento de venta de bebidas alcohólicas, donde la joven fue abatida a balazos.

Al momento de realizar el levantamiento del cuerpo, se contabilizó en su cuerpo que solo vestía un camisón 12 heridas por armas de fuego.

Más de 180 mujeres han sido asesinadas en hechos violentos, según cifras de organizaciones feministas. AG