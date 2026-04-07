Asesinan a disparos a dos mujeres en Choloma

Choloma – Dos mujeres fueron ultimadas a balazos este lunes en la colonia Los Almendros en la ciudad de Choloma, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

Hasta el momento se desconoce las identidades de las víctimas ya que no portaban documentos de identificación ni fueron reconocidas por los habitantes.

En la escena del crimen dejaron un mensaje escrito “las matamos por trabajar con la Dipampco, por sapos”, insinuando que brindaron información a las autoridades policiales.

Los cuerpos de las mujeres presentan múltiples heridas de arma de fuego de fusil y AR15.

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) contabiliza la muerte violenta de 61 mujeres en el presente año. AG