Asesinan a disparos a comerciante en el mercado Zonal Belén

Tegucigalpa – Un comerciante fue asesinado en horas de la madrugada de este sábado en el mercado Zonal Belén de la ciudad de Comayagüela, ciudad gemela de Tegucigalpa, capital hondureña.

La víctima fue identificada como Conrado Alduvín Zambrano Cruz (35).

Se informó que el crimen sucedió a las 2:30 de la madrugada cuando el comerciante estaba abriendo la bodega de su puesto en el mercado para empezar el día de trabajo.

Sin embargo, criminales se asomaron al puesto para dispararle con la intención de robarle los productos.

Inmediatamente, el comerciante fue trasladado al Hospital Escuela, pero pereció cuando ingresó a la sala de emergencia producto de la gravedad de sus heridas.

Un promedio de siete personas muere diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG