Asesinan a conductor de mototaxi en Nacaome

Por: Proceso Digital

Nacaome – Un conductor de mototaxi fue ultimado a balazos este domingo en el municipio de Nacaome en el departamento de Valle, zona sur de Honduras.

La víctima fue identificada como Marcos Cabrera, conocido por sus allegados como el “Tukin”.

Testigos relataron que el ahora occiso fue atacado a disparos por sujetos desconocidos mientras se conducía por la calle principal del municipio.

Agentes policiales llegaron al lugar para realizar asegurar la escena del crimen e iniciar las investigaciones correspondientes.

Un promedio de seis personas muere diariamente en sucesos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG

