Asesinan a conductor de mototaxi en Intibucá

Tegucigalpa – El conductor de una mototaxi fue asesinado esta mañana en el sector de La Montañita en San Juan, Intibucá, occidente de Honduras.

La víctima fue reconocida como Osman Danilo Aguilar Reyes (30), quien recibió varios impactos de bala en el momento que comenzaba su faena diaria.

El cuerpo del occiso quedó en el interior de la unidad de transporte, mientras efectivos policiales llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen.

Al menos seis homicidios diarios se contabilizan en Honduras, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS