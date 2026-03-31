Asesinan a conductor de microbús en SPS y encuentran ensabanado en Choloma

San Pedro Sula – En las últimas horas, un conductor de microbús fue asesinado a balazos en la ciudad de San Pedro Sula, Por otra parte, se descubrió una persona ensabanada en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

El conductor de un microbús fue asesinado a balazos en horas de la noche del lunes por malhechores al querer resistirse a un asalto en el barrio Medina en la primera calle avenida junior.

La víctima fue identificada como Alex Isaac Castro y era conductor de la ruta López Arellano-centro de San Pedro Sula.

A causa de este crimen, la empresa donde laboraba la víctima decidió laborar a medio vapor.

En otro hecho, agentes policiales registraron el hallazgo de una persona ensabanada en el sector de Ticamaya en la ciudad de Choloma.

Se informó que sujetos desconocidos arrojaron el cuerpo del fallecido envuelto en un nylon color azul a la orilla de la carretera.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en sucesos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG