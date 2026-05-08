Dos sujetos en motocicleta asesinan a conductor de bus en la capital

Tegucigalpa – Un conductor de bus de la ruta urbana fue asesinado la tarde de este viernes a manos de dos sicarios en la capital hondureña.

– Videos muestran el momento que dos sujetos a bordo de motocicleta se acercaron por el lado del motorista del bus y le dispararon.

El hecho se suscitó en la calle Los Alcaldes en las cercanías de la colonia Las Torres de Tegucigalpa. La víctima fue reconocida como Cristian David Escoto.

El conductor del bus urbano de color amarillo, fue asesinado a balazos por dos sujetos que se conducían en motocicleta y luego de cometer el crimen huyeron del lugar.

La unidad del transporte prestaba servicio en la ruta Las Casitas-Centro.

Las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho.

Los transportistas en Honduras son uno de los principales blancos de la extorsión, un flagelo creciente en el territorio nacional.

La extorsión consiste en obligar con violencia o intimidación a otra persona a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.

En ese sentido, grupos delictivos exigen a los transportistas cobros a cambio de seguridad y dejarlos operar en las rutas ya establecidas.

El actual problema, para los transportistas es que varios grupos imponen este pago y ya se convirtió en una problemática insostenible, por lo que en varias ocasiones han paralizado por días varias rutas. (RO)