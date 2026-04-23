Asesinan a balazos guardia de seguridad e hieren a otro en El Progreso

Tegucigalpa – Un guardia de seguridad fue asesinado a balazos este jueves en la residencial Kattan en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, zona norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Inmer Omar Medina.

En el hecho también resultó herido otro guardia de seguridad que es compañero de trabajo de la víctima, que fue trasladado hacia la emergencia de un centro asistencial.

Se informó que ambos laboraban para una empresa de seguridad y estaban realizando su turno de noche cuando fueron atacados a balazos en horas de la madrugada.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG