Asesinan a balazos al candidato a regidor del Partido Nacional en Trujillo, Colón

Tegucigallpa- El departamento de Colón vuelve a teñirse de luto tras el asesinato del candidato a regidor del Partido Nacional por el municipio de Trujillo, Ostilio Nájera, quien fue ultimado a balazos la tarde del domingo en la aldea Rigores.

De acuerdo con el reporte preliminar, Nájera se dirigía hacia una pulpería de la comunidad cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon sin mediar palabra, provocándole la muerte de forma inmediata.

Además de su participación en política, Ostilio Nájera era un reconocido productor de cítricos y se desempeñaba como presidente de la empresa campesina “19 de Mayo” en la zona. Su violenta muerte ha causado consternación entre los sectores políticos y productivos del departamento de Colón, donde era ampliamente conocido por su liderazgo comunitario.

El fallecido ocupaba el tercer puesto en la planilla municipal del Partido Nacional por Trujillo, y recientemente había participado en una reunión política con el candidato presidencial de su partido.

Según trascendió, en una de esas reuniones Nájera habría comentado que uno de sus hermanos fue asesinado recientemente por un conflicto de tierras, por lo que las autoridades policiales no descartan que el móvil del crimen esté relacionado con disputas agrarias en la región.

Hasta el momento, la Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con el paradero de los responsables. Entretanto, la dirigencia del Partido Nacional y los productores agrícolas de Colón han expresado su profundo pesar y exigida justicia ante este nuevo hecho violento que enluta al sector político del país.LB