Asesinan a balazos a vendedor de carros en SPS

San Pedro Sula – Este lunes se reportó el asesinato de un vendedor de carros en el barrio Santa Anita en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Jorge Francisco Rodríguez Rivera, conocido como “Macarena”.

Se informó que el vendedor de carros fue acribillado alrededor de las 7:30 de la mañana en la segunda calle, entre la séptima y octava avenida.

En la zona hay varias cámaras de seguridad y estas podrían servir para dar con los responsables de este hecho criminal.

El personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver conforme a ley. AG