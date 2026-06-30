Asesinan a balazos a una pareja en Dulce Nombre de Culmí

Tegucigalpa – Una pareja de esposos fue ultimada a balazos este martes en el barrio Buenos Aires en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho, oriente de Honduras.

– El departamento de Olancho sigue con un pico alto de inseguridad ciudadana, pese a las intervenciones de la Policía.

Las víctimas respondían a los nombres de Ronald Banegas y su esposa solo fue identificada como Idalia.

Se informó que sujetos armados ingresaron a la vivienda de la pareja y los atacaron a disparos, quitándoles la vida inmediatamente.

Se conoció que Ronald Banegas había sido deportado de Estados Unidos hace algunos meses atrás.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en sucesos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG