Asesinan a balazos a una mujer en Guaimaca

Tegucigalpa – Una mujer fue ultimada a balazos este domingo en la colonia Las Brisas en el municipio de Guaimaca en el departamento de Francisco Morazán.

– Más de una veintena de mujeres han sido asesinadas en Honduras en lo que va de 2026.

La víctima fue identificada como Mariela Moradel, que deja sin madre a un menor.

Se informó que la mujer se conducía en una camioneta cuando aparecieron dos sujetos armados en motocicleta que le dispararon mientras iba en camino.

El crimen ocurrió cerca de la casa donde residía la victima, según relato de testigos del suceso criminal.

El hecho deja consternación a los habitantes de las colonias Las Brisas y Miraflores, y exigen que se haga justicia en este caso. AG