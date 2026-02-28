Asesinan a balazos a una joven en una celebración en Nacaome

Nacaome – Una joven fue asesinada a balazos en las últimas horas en el barrio El Jardín en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, zona sur de Honduras.

La fallecida fue identificada como Deysi Lizeth Fuentes.

Se informó que la joven participaba en un “carnavalito” de la comunidad cuando recibió varios disparos que le quitaron la vida en horas de la madrugada.

Deysi Lizeth Fuentes era conocida por ser princesa de turismo de la Feria de Nacaome (Ferinac) en 2023 representando al barrio La Ceiba.

Incluso participaba en concursos de karaoke en Nacaome donde se conoció por su talento, cualidades y carisma.

El país registra las muertes violentas de alrededor de 35 mujeres en lo que va del 2026. AG