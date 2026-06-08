Asesinan a balazos a un hombre en Cerro Grande, Tegucigalpa

Tegucigalpa- Un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado a balazos la mañana de este lunes en la zona 8 de la colonia Cerro Grande, carretera a Olancho, informaron autoridades policiales.

Agentes de la Policía Nacional y personal de inspecciones oculares se desplazaron al lugar para acordonar la escena, mientras se espera el levantamiento cadavérico por parte de Medicina Forense.

Debido al procesamiento de la escena, las autoridades restringieron temporalmente el paso vehicular en el sector.

Este hecho se suma a otro crimen reportado en las últimas horas en este punto de la capital, donde un ciudadano perdió la vida tras ser atacado con piedras, lo que eleva a dos las muertes violentas registradas recientemente en el sector.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada y las autoridades investigan las circunstancias y responsables del homicidio. AD