Asesinan a balazos a mujer e hieren a su esposo en Santa Bárbara

Santa Bárbara – Una mujer fue asesinada a balazos este miércoles, mientras que su esposo resultó herido en el municipio de Atima en el departamento de Santa Bárbara, noroccidente de Honduras.

La fallecida fue identificada como Juliana Reyes (22). En el hecho resultó herido su esposo, que fue atendido hacia un centro asistencial

El crimen sucedió cuando la pareja iba a bordo de una motocicleta, fueron interceptados por sujetos armados, quienes lo dispararon en la aldea Suyapa en el desvío Lagunitas.

La joven vestía una camiseta negra, pantalón azul y su cuerpo quedó tirado a la orilla de una calle de tierra.

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) contabiliza la muerte violenta de 72 mujeres en el presente año. AG