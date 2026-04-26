Asesinan a balazos a joven mujer en La Masica, Atlántida

La Ceiba – Una mujer fue asesinada en las últimas horas en la colonia Misión y Esperanza en la comunidad San Juan Pueblo en el municipio de La Masica, departamento de Atlántida, zona norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Isis Carolina Matute (25).

Se informó que la mujer caminaba por la calle de la colonia Misión y Esperanza cuando fue interceptada por sujetos armados en motocicleta, y le dispararon en reiteradas ocasiones.

En el mismo hecho resultó herida la madre de la joven que fue atacada en su vivienda con un machete, pero solo resultó con heridas en el brazo.

La madre de la víctima relató que su hija y el padrastro de la fallecida fueron amenazados en el pasado.

Más de 72 de mujeres han sido asesinadas en el presente año, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG