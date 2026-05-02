Asesinan a balazos a dos hombres en Yoro

Tegucigalpa – Dos personas fueron asesinadas a balazos este viernes en la comunidad de Agua Caliente en el municipio de Yoro, en el departamento del mismo nombre.

Las víctimas fueron identificadas como Oquelí Conterras y Jeffrey Barrera.

Se informó que los hombres iban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptados por sujetos armados que se bajaron de un vehículo rojo en el tramo carretero de Olanchicto-Sabá, a la altura del sector de Las Bollas.

Los hombres armados dispararon contra los jóvenes para impedir que huyeran, y luego los remataron para quitarles la vida.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG