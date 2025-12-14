Asesinan a balazos a dos hombres en motocicleta en Gualaco, Olancho

Tegucigalpa – Dos hombres fueron asesinados a balazos este sábado en el barrio El Colegio en el municipio de Gualaco en el departamento de Olancho, oriente de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Wilson Duarte Oliva y el otro solo es conocido con el alias de “El Chele”.

Se informó que las víctimas iban en una motocicleta cuando fueron interceptados por sujetos armados que le dispararon al instante que los vieron.

Agentes policiales aseguraron la escena del crimen para su levantamiento.

Un promedio de siete personas muere diariamente en sucesos violentos, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG