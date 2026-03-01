Asesinan a balazos a dos expolicías de tránsito en comunidad garífuna

Tegucigalpa – Dos expolicías de Tránsito fueron asesinados a balazos durante las últimas horas en la comunidad garífuna de Corozal en el departamento de Atlántida, zona norte de Honduras.

Los fallecidos fueron identificados como Andrés Isaí Tercero (32) y Manuel Alberto Gibralta Romero (38).

Las víctimas se encontraban en el interior de una villa y llegó una persona armada en una motocicleta para disparar contra los expolicías, cada uno recibió tres disparos.

Se informó que las víctimas poseían armas de fuego en el momento del crimen, pero no pudieron utilizarlas para repeler el ataque.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).