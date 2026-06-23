Asesinan a balazos a dirigente campesino en Santa Rosa del Aguán, Colón

Tegucigalpa – En las últimas horas, el dirigente campesino Óscar Amílcar Alvarado Velásquez fue asesinado a balazos en la comunidad de Dos Bocas en el municipio de Santa Rosa del Aguán, departamento de Colón.

Alvarado Velásquez (66) era secretario de la Cooperativa Campesina Suyapa del Aguán.

El crimen sucedió alrededor de las 8:20 de la noche del lunes, cuando el dirigente campesino iba a bordo de una motocicleta y fue atacado a balazos por sujetos armados.

Organizaciones campesinas denunciaron que, pese a la presencia de fuerzas militares y policiales en el Bajo Aguán, la violencia contra el sector continúa.

La Plataforma Agraria responsabilizó al Estado hondureño y al gobierno de su asesinato por no brindar garantías, pese a una militarización en la región.“El Bajo Aguán está militarizado y saturado policialmente para combatir el crimen organizado; no obstante, la sangre campesina sigue corriendo”, expresó la organización mediante un pronunciamiento.

El asesinato ocurre en una de las regiones más conflictivas del país, marcada durante décadas por disputas agrarias, hechos violentos y enfrentamientos. Entre los episodios más recientes que conmocionaron a Honduras figura una de las masacres más mortíferas registradas en el país, en la que murieron 20 personas.

Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables, mientras organizaciones campesinas exigen justicia y mayores garantías de seguridad para quienes habitan y trabajan en el Bajo Aguán. AG