Asencio, trasladado al hospital tras un duro golpe en una acción con Camavinga

Madrid – Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, fue trasladado al hospital tras abandonar en camilla el terreno de juego del partido de vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Benfica en el minuto 77 tras no poder recuperarse de un fuerte golpe contra el suelo tras una acción con su compañero el francés Eduardo Camavinga.

Asencio fue atendido por los servicios médicos durante más de cinco minutos y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla después de un choque aéreo, fortuito, tras el que no pudo recobrar la compostura.

Asencio y Camavinga chocaron en el aire, con el primero cayendo desequilibrado contra el césped. El lugar de Asencio en el terreno de juego lo ocupó el austriaco David Alaba.

Tras esto, el central fue trasladado al hospital para someterse a más pruebas: «Algo del cuello, no parece grave», explicó Arbeloa tras el partido. JS