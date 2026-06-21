Aseguran y erradican plantación con 11 mil arbustos de hoja de coca en Olanchito, Yoro

Tegucigalpa – Las Fuerzas Armadas informaron este domingo de la ubicación y erradicación de una plantación de dos manzanas de tierra que contiene 11 mil arbustos de hoja de coca en el municipio de Olanchito en el departamento de Yoro.

La operación fue realizada por agentes de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) en el sector montañoso del Cerro la Bramadora en la aldea Los Chorros.

Luego de realizar el procedimiento que establece la ley, en coordinación el Ministerio Público se procedio a la erradicación.

En lo que va del año, las FFAA han asegurado más de 30 plantaciones, con más de 540 mil arbustos de hoja de coca y ha destruido diez instalaciones artesanales con precursores quimicos utilizados para el procesamiento de la droga. AG