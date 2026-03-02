Aseguran plantaciones de coca y marihuana en Colón

Tegucigalpa– Las Fuerzas Armadas localizaron y aseguraron este fin de semana una plantación con arbustos de coca en el sector montañoso del Parque Nacional Botaderos, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, asimismo, fueron aseguradas y erradicadas plantaciones de supuesta marihuana.

La siembra tenía una extensión aproximada de cuatro manzanas de tierra y, según el reporte oficial, se contabilizaron al menos 15 mil 500 arbustos.

Durante el mismo operativo se encontró una instalación artesanal con precursores químicos utilizados para el procesamiento de droga, lo que refuerza las sospechas de que en la zona se desarrollaban actividades vinculadas a la producción de estupefacientes.

En una operación distinta, en el sector montañoso de Las Minas, también en Tocoa, se localizaron y aseguraron dos plantaciones de supuesta marihuana con una extensión aproximada de nueve manzanas de tierra, donde se contabilizaron unas 31 mil 500 plantas.

Además, se aseguraron dos instalaciones artesanales para el procesamiento del alucinógeno y, conforme a ley, ambas plantaciones fueron erradicadas tras completar el procedimiento correspondiente. IR